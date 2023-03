Atualiza??o da sua coluna

NOTA ESPECIAL

Nessa tela voc? tem a op??o de clarear a foto, caso ela tenha ficado muito escura. Aqui tamb?m voc? vai selecionar a foto menor. Clique na imagem e aperte Ctrl para diminuir ou SHIFT para aumentar.

Na op??o CORRIGE voc? tem como escolher outra foto, caso a que voc? escolheu primeiro esteja errada.

Se essa foto n?o for destaque ? s? clicar em ENVIAR. Se a foto for destaque, clique no quadradinho ao lado para defin?-la como destaque e enviar em seguida.