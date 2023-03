Atualiza??o da sua coluna

NOTA ESPECIAL

Ao enviar a foto que voc? escolheu como destaque aparecer? uma nova tela para voc? definir o destaque. Cuidado para n?o incluir no espa?o a loguinha do Xiis! que fica do lado esquerdo da tela. O comando CRTL serve para diminuir e o SHIFT para aumentar.

Ao clicar em enviar voc? colocar? a legenda.

OBSERVA??ES: Ao escrever a legenda n?o utilize a palavra "e" para nomear duas ou mais pessoas. O correto ? utilizar o tra?o ( - ). Exemplo: Ludmila - Silvia - Jo?o - Colunista - Z? das Couves

Ap?s inserir a legenda clique em confirma e continue anexando as outras fotos da mesma maneira.