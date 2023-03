2) NOTAS ESPECIAIS - s?o notas que s? entram no ar com muitas fotos. As notas especiais est?o ligadas ao canal de fotos Xiis! (www.acessa.com/xiis) e ? a cobertura de um evento grande e que merece um destaque maior, como por exemplo: um casamento, uma festa de quinze anos, uma festa que envolve muita gente, como o Sanat?rio Geral de Ub?, o JF Folia em Juiz de Fora.... Voc? vai redigir um texto (com fotos ou sem fotos) e al?m disso, obrigatoriamente, dever? inserir no canal de fotos Xiis! um m?nino de 36 fotos por especial com as seguintes caracter?sticas: a foto dever? estar em ?tima qualidade. Fotos com imagens distorcidas, fora de foco e com luz estourando atr?s n?o devem entrar a resolu??o de cada foto deve ser 1.2MB. N?o entram fotos no Xiis! com baixa resolu??o todas as fotos devem ter legendas as fotos n?o devem mostrar logomarcas e propagandas