Atualiza??o da sua coluna

Voc? entrar? na p?gina da atualiza??o. Ali voc? encontrar? os links para NOTA COMUM e op??o para EDITAR; NOTA ESPECIAL, op??o para EDITAR e cadastrar as FOTOS deste especial. Em ENVIAR NOTAS voc? ter? acesso a todas as notas (comuns e especiais) que voc? inseriu e quer enviar para a reda??o. No link FECHAR SESS?O significa que voc? vai sair do programa