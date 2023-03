Alice Amaral / Nutri??o M?dica

Alice Amaral ? especialista em Nutrologia - Associa??o M?dica Brasileira e Associa??o Brasileira de Nutrologia; especialista em Medicina do Esporte - Associa??o M?dica Brasileira e Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte; p?s-graduada com especializa??o em Nutriendocrinologia Funcional e Gerenciamento do Envelhecimento Saud?vel.