O encontro de número 67 da Confraria Almoço Itinerante de Sexta-Feira visitou o bairro Nossa Senhora das Graças, região nordeste da cidade, para uma resenha no tradicionalíssimo Bar e Restaurante Gaiola, de memoráveis encontros nos tempos do Sr. Eurico (já falecido) que tinha como entrada um delicioso caldo de peixe e uma bela carta de frutos do mar. Num ambiente modificado, mas aconchegante e que traz lembranças do antigo Gaiola, fomos recebidos gentilmente pelo Robson, o atual proprietário e pela sua chefe de cozinha Meire.

FOTO: Divulgação - Sr.Eurico (já falecido)

FOTO: Divulgação - Antiga fachada do Bar Gaiola

FOTO: Divulgação - Almoço no Bar e Restaurante Gaiola

Entre um papo e outro, bebericamos e saboreamos pirão de peixe, traíra frita e contra-filé com batatas e queijo. Valeu pelo resgate de um local que continua agradável e receptivo.

FOTO: Divulgação - Almoço no Bar e Restaurante Gaiola

FOTO: Divulgação - Almoço no Bar e Restaurante Gaiola