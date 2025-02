O encontro de número 68 da confraria almoço itinerante de sexta visitou a cervejaria do convento, produtora da cerveja Hofbauer, localizada nas dependências da igreja Nossa Senhora da Glória, no Morro da Glória, conhecido antigamente como Morro da Gratidão. A cervejaria foi criada por religiosos holandeses da Congregação Redentorista em 1894, para consumo próprio, visando manter um dos seus costumes culturais. O nome Hofbauer é uma homenagem a São Clemente Maria Hofbauer, santo austríaco da Congregação do Santíssimo Redentor.

FOTO: Arquivo pessoal - Cervejaria Hofbauer

FOTO: Arquivo pessoal - Cervejaria Hofbauer

FOTO: Arquivo pessoal - Confraria Almoço Itinerante de Sexta visita a Cervejaria do Convento, no Morro da Gratidão

FOTO: Arquivo pessoal - igreja Nossa Senhora da Glória, no Morro da Glória

FOTO: Arquivo pessoal - Confraria Almoço Itinerante de Sexta visita a Cervejaria do Convento, no Morro da Gratidão

Nossa visita foi guiada pelo padre Jonas Pacheco, responsável pelo comando e pelo grande impulso da produção e divulgação da cervejaria. Diante dos maquinários ainda originais, ouvimos do padre toda a história e o processo de fabricação da iguaria. Após a visita, fomos para a degustação dos vários tipos de cerveja e saborear o quibe e o pãozinho feitos de cevada.

Foi uma tarde memorável que encerrou com um belo churrasco, preparado com carinho pelo chefe Rodrigo Teixeira, que a confraria ofereceu aos padres Jonas e Viol, hoje, amigos da confraria.

Nosso agradecimento especial a eles e à secretária Alessandra pela belíssima recepção.

FOTO: Arquivo pessoal - Confraria Almoço Itinerante de Sexta visita a Cervejaria do Convento, no Morro da Gratidão

FOTO: Arquivo pessoal - Confraria Almoço Itinerante de Sexta visita a Cervejaria do Convento, no Morro da Gratidão

FOTO: Arquivo pessoal - Confraria Almoço Itinerante de Sexta visita a Cervejaria do Convento, no Morro da Gratidão

FOTO: Arquivo pessoal - Cerveja Hofbauer

FOTO: Arquivo pessoal - Almoço Itinerante