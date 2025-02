O encontro de número 69 da Confraria Almoço Itinerante de Sexta-feira visitou o Bar e Restaurante Dirceu’s, localizado na rua Dom Viçoso, número 168, bairro Alto dos Passos, zona sul da cidade.

O nome da rua homenageia Dom Antônio Ferreira Viçoso, sétimo bispo da Diocese de Mariana, que, em 31 de maio de 1850, autorizou a criação da Freguesia, ou seja, da paróquia de Santo Antônio do Paraibuna do Juiz de Fora, desmembrada da Freguesia de Simão Pereira.

FOTO: Arquivo pessoal - Rua Dom Viçoso: nome da rua homenageia Dom Antônio Ferreira Viçoso, sétimo bispo da Diocese de Mariana

FOTO: Arquivo pessoal - Confraria Almoço Itinerante de Sexta-feira visitou o Bar e Restaurante Dirceu’s

Num ambiente aconchegante e com um toque familiar, já que tivemos um atendimento muito especial do Dirceu, sua esposa e do filho Guilherme, passamos horas de muita descontração, papeando e alternando aperitivos e acepipes, como torresmo, moelinha e fígado acebolado, para finalmente fecharmos a tarde com um prato delicioso: tutu a mineira com bife de pernil de tirar o chapéu. Valeu a visita, recomendamos e, com certeza, voltaremos.

FOTO: Arquivo pessoal - Confraria Almoço Itinerante de Sexta-feira visitou o Bar e Restaurante Dirceu’s

FOTO: Arquivo pessoal - Um atendimento muito especial do Dirceu, sua esposa e do filho Guilherme

FOTO: Arquivo pessoal - Do filho Guilherme

