O encontro de número 70 da Confraria Almoço Itinerante de Sexta ocorreu no centenário e tradicional restaurante Belas Artes, que resiste ao tempo e aos desafios do perigoso centro da cidade, com a mesma qualidade no atendimento e nas suas iguarias. Foi fundado por três portugueses, na década de 1920, na rua Halfeld, número 612, onde é hoje a galeria Zé Kodac.

Em 1964, passou a funcionar na Galeria Belford Arantes, números 26 e 28 e em fevereiro de 1978, o saudoso Manuel e sua esposa Cleuza adquiriram o restaurante do Sr. Inácio de Almeida, tio do Manuel, e desde essa época, passou a funcionar na sobreloja, e até hoje, vem nos brindando com seus pratos tradicionais e deliciosos, agora, sob o comando da Cleuza.

FOTO: Arquivo pessoal - Restaurante Belas Artes

FOTO: Arquivo pessoal - Restaurante Belas Artes

FOTO: Arquivo pessoal - Cardápio do restaurante Belas Artes

Na última sexta-feira, a confraria esteve lá e, como de costume, a casa estava cheia, muitos fregueses habituais, muitas das mesas com pessoas conhecidas e amigas. Enfim, ali é o point da gastronomia de quem aprecia um restaurante tradicional, que mantém as características e o romantismo do passado. Foi uma tarde descontraída, ótimos papos, boa cerveja, um aperitivo especial, e para iniciar a degustação, uma batata portuguesa incrivelmente deliciosa.

Para fechar, degustamos um medalhão com arroz à grega padrão Belas, e o tempo todo assistidos com o atendimento de primeira do Alair (Careca)e do Zé Maria. O Belas Artes continua imbatível.

FOTO: Arquivo pessoal - Medalhão com arroz à grega padrão Belas