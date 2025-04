Na sexta-feira, 8 de março, a confraria revisitou a antiga Colônia do Meio, depois Vila São Vicente, hoje, Borboleta, um dos bairros mais charmosos de Juiz de Fora para conhecer o Botina Bar e Restaurante, localizado na rua Humberto Menini, número 235. Sucesso na cidade nos anos 80 e 90, o Botina reabriu recentemente e já está atraindo fregueses não só do bairro, como de toda a cidade.

Reaberto no mesmo local de antigamente, um lugar bucólico, aconchegante, cercado pela natureza e ornamentado por um pequeno lago de água corrente contendo carpas coloridas, o bar oferece um cardápio variado de petiscos, porções e ótimas opções para almoço.

FOTO: Divulgação - Botina Bar Restaurante

FOTO: Divulgação - Botina Bar Restaurante

FOTO: Divulgação - Botina Bar Restaurante

Nos petiscos o destaque é o bolinho cervejeiro, que experimentamos para iniciar os trabalhos. Além do bolinho, degustamos também uma língua defumada, um pernil acebolado, croquete alemão e para fechar, alguns confrades foram de feijoada, enquanto outros preferiram um feijão tropeiro com bife de pernil e ovo estrelado, acompanhado sempre por cerveja gelada, uma boa cachaça artesanal lá da região das vertentes e do atendimento especial e atencioso da Viviane. Vale a pena conhecer.

FOTO: Divulgação - bolinho cervejeiro

FOTO: Divulgação - feijoada