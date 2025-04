Dessa vez, sextou lá pelas bandas de Santa Terezinha, antiga Tapera, bairro importante na história da cidade, pois, por lá passou o Caminho Novo, construído por Garcia Rodrigues Paes e onde está localizado o prédio da Fazenda do Alcaide-Mor Tomé Corrêa Vasquez, ou, Fazenda da Tapera, construído por volta de 1703, e que é a mais antiga construção ainda existente em Juiz de Fora e região, com mais de 300 anos. Pertenceu posteriormente às famílias Vidal, Tostes, Tristão e atualmente pertence à Santa Casa, por doação.

FOTO: Arquivo pessoal - Fazenda da Tapera

Mas, voltando ao almoço itinerante, na sexta-feira, 04 de abril, fomos conhecer o restaurante Budega do Papai, na rua Paracatu, número 349, com apenas 03 anos de existência, mas no comando, o jovem e experiente Tiago, que traz uma bagagem de muitos anos de experiência no ramo.

Assim sendo, no espaçoso e bem montado bar e restaurante Budega do Papai, passamos horas maravilhosas, papeando, bebericando e degustando os bons e gostosos petiscos da casa, como: maçã de peito com batatas, tulipas de frango e língua de boi fatiada.

Entre papos e petiscos, cerveja bem gelada e as boas cachaças Santana da Serra e Du Botti, enquanto aguardávamos o prato do dia: rabada com agrião e angu, que estava deliciosa. Foi uma tarde e tanto, e nosso agradecimento ao Tiago e ao seu simpático garçom pelo belo atendimento. Vale a pena conhecer.

FOTO: Divulgação - bar e restaurante Budega do Papai

FOTO: Arquivo pessoal - Pratos do bar e restaurante Budega do Papai

FOTO: Arquivo pessoal - Encontro de número 72 da Confraria Almoço Itinerante de Sexta-feira

