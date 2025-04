O encontro de número 73 da Confraria Almoço Itinerante de Sexta-feira ocorreu no restaurante Braseiro da Via. No dia 11 de abril, sextou lá pelas bandas da Cidade Alta, na repaginada e bonita Via São Pedro, número 1975, conhecida também como avenida Pedro Henrique Krambec e BR-440, no excelente restaurante Braseiro da Via.

FOTO: Divulgação - Restaurante Braseiro da Via

Em janeiro de 2022, quando o local ainda tinha um futuro indefinido, Ronan Hubner Barbosa acreditou e montou o restaurante que, hoje, é sucesso e parada obrigatória para todos e todas que circulam pela via.

A Via São Pedro é banhada em toda sua extensão pelo córrego São Pedro, que nasce nas proximidades do Pico da Grota, considerado o ponto mais alto da cidade, com 1.083 metros, que, após formar a belíssima cascata no bairro Vale do Ipê, deságua no Rio Paraibuna, próximo ao Museu Mariano Procópio.

FOTO: Divulgação - Via São Pedro

FOTO: Divulgação - Via São Pedro

FOTO: Divulgação - Restaurante Braseiro da Via

FOTO: Divulgação - Restaurante Braseiro da Via

Bom, voltando ao almoço itinerante, fomos conhecer as iguarias e o atendimento do Braseiro e as nossas expectativas foram correspondidas. Liderados pelo proprietário Ronan, seus colaboradores Maria, Alessandra, Sueli, Roselane e Sebastião nos deram um atendimento de primeira, permitindo-nos apreciar alguns dos deliciosos petiscos da casa. Iniciamos os trabalhos com um queijo minas artesanal delicioso, seguido de torresmo, feijão amigo, contra-filé com batatas, tropicão de feijoada e fechamos com uma bela rabada com agrião. Foi mais uma tarde descontraída, num lugar agradável que, com certeza, voltaremos.

FOTO: Divulgação - Ronan Hubner Barbosa