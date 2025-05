O encontro de número 74 da Confraria Almoço Itinerante de Sexta-feira ocorreu no Bar e Restaurante Silva. E a peregrinação pelos bares e restaurantes da cidade continua.

FOTO: Arquivo pessoal - Bar e Restaurante Silva

Dessa vez, sextou na zona norte da cidade, no Bar e Restaurante Silva, localizado na avenida Olavo Bilac, no Cerâmica, bairro onde nasceu o nosso confrade Franklin. Essa avenida é um dos trechos da histórica estrada do Paraibuna, aberta por Henrique Halfeld, em 1836, ligando Ouro Preto a Paraibuna, na divisa de Minas com o Rio de Janeiro. Essa estrada originou a atual avenida Barão do Rio Branco, berço da Juiz de Fora de hoje.

Mas, voltando ao almoço itinerante, foi mais uma tarde de descontração em que papeamos muito, bebericamos bem e degustamos os bons petiscos da casa: traíra, tilápia, bolinho de bacalhau, fritas e tira-gosto de feijoada, acompanhado pela deliciosa cachaça Coqueiro, da cidade de Paraty, cortesia do confrade Gilberto. Recebemos um atendimento atencioso da Luane e do proprietário José Alexandre, que, há 29 anos, dirige o estabelecimento no mesmo local. Foi bom, recomendamos.

FOTO: Arquivo pessoal - bons petiscos da casa

FOTO: Arquivo pessoal - Recebemos um atendimento atencioso da Luane

FOTO: Arquivo pessoal - Proprietário José Alexandre