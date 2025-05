O encontro de número 75 da Confraria Almoço Itinerante de Sexta-feira ocorreu no Bar do Abud.

Foi no agradabilíssimo bar do Abud, no bairro São Mateus, rua Chanceler Oswaldo Aranha, número 72, mais uma reunião semanal da confraria para passar a semana a limpo e atualizar o papo numa mesa de bar.

FOTO: Arquivo pessoal - Bar do Abud

A rua tem esse nome em homenagem ao advogado, diplomata e politico gaúcho Oswaldo Euclides de Sousa Aranha, que se notabilizou por presidir a Assembleia Geral da ONU, em 1947, quando foi aprovada a Resolução 181, que estabeleceu a criação do Estado de Israel.

Já o nome do bar, há 18 anos no local ,foi uma homenagem prestada pelo proprietário da casa, Ernesto Mendonça, a um grande amigo que ele teve em Porto Seguro que, de descendência árabe, ensinou-o a confeccionar as iguarias que degustamos hoje.

Entre muitos papos, cervejas, e a extraordinária cachaça Balthazar, de Ponte Nova, degustamos quibe cru e frito, kafta, labne e hams com pão sírio , torresmo e maçã de peito, tudo muito gostoso e preparado carinhosamente pela sra Aparecida Freitas, esposa do Ernesto(Abud). Foi o primeiro contato dos confrades com um bar especializado em comida árabe e o resultado foi de aprovação total, confirmando o que já sabíamos: as iguarias da culinária árabe e cerveja, combina, e muito.

FOTO: Arquivo pessoal - Pratos do Bar do Abud

