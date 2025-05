Depois de uma sexta num bar de culinária árabe, dessa vez sextou no reduto do confrade Gilberto Esteves, no condomínio Granville, na cidade alta. Foi um encontro em alto estilo, onde fomos recebidos e brindados com uma tarde de comida tipicamente italiana.

Cerveja, cachaça, caipirinha, whisk e vinho abriram os trabalhos e pavimentaram o caminho para degustação das seguintes iguarias: pães artesanais, manteiga condimentada, picles de cebola roxa e caponata de berinjela com tomate confit, seguidos de carpaccio de lagarto com parmesão e alcaparras.

FOTO: Arquivo pessoal - Pratos servidos

Na sequência, veio burrata com presunto cru, tomate rama e rúcula e, para fechar, Stinco de Cordeiro com polenta. A sobremesa ficou por conta de uma deliciosa Caçarola italiana.

FOTO: Arquivo pessoal - Encontro de número 76 da Confraria Almoço Itinerante de Sexta-feira