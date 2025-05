Os nossos anfitriões da sexta-feira, 23 de maio, foram o Mercado Municipal e o Bar da Sidneia.

A confraria não podia se furtar em visitar o novo e belíssimo Mercado Municipal, e lá fomos conferir a reforma e o novo bar.

Mas, antes de falar do nosso encontro no bar da Sidneia, temos que render uma homenagem a Bernardo Cândido Mascarenhas, nascido em Paraopeba-MG, terra da também saudosa Clara Nunes, que eternizou o samba Tristeza Pé no Chão, do nosso querido Mamão. Bernardo mudou-se para Juiz de Fora em 1885, construiu esse complexo arquitetônico para sediar sua fábrica de tecidos, a Companhia Têxtil Bernardo Mascarenhas, e que hoje, abriga o Centro Cultural Bernardo Mascarenhas(CCBM) e o Mercado Municipal. Seu pioneirismo levou-o a construir também a primeira Usina hidrelétrica da América do Sul (Marmelos), criar a Companhia Mineira de Eletricidade e o Banco de Crédito Real de Minas Gerais. Lamentavelmente seu espírito empreendedor foi interrompido precocemente, com sua morte aos 52 anos de idade.

Prestada a devida homenagem, voltemos para a nossa tarde gastronômica, que foi maravilhosa, com muito papo, petiscos variados e um chopp Brahma da melhor qualidade. Degustamos pastéis de carne e queijo, torresmo, caldo de feijoada, chouriço, bolinho de chuchu e trio mineiro.

FOTO: Arquivo pessoal - Bar da Sidneia

FOTO: Arquivo pessoal - Pratos servidos

FOTO: Arquivo pessoal - Bar da Sidneia

Fechamos a animada tarde de muita degustação e uma prosa pra lá de boa, com uma feijoada gorda, especialmente preparada para nós pela Viviane, responsável pela cozinha do bar. Nossos agradecimentos também aos herdeiros do legado da Sidneia, os filhos Roberta e Roberto, e aos atendentes Fernanda, Gustavo e Débora pelo atendimento.

FOTO: Arquivo pessoal - Bar da Sidneia