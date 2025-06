O encontro de número 78 da Confraria Almoço Itinerante de Sexta-feira ocorreu no Buteco do Imperador.

Dessa vez, o nosso anfitrião foi o Buteco do Imperador, localizado na rua José Lourenço, número 126, bairro São Pedro, Cidade Alta, zona Oeste. Essa rua que liga o bairro Borboleta (Colônia do Meio) a São Pedro (Colônia de Cima) está na história da cidade, pois foi o caminho utilizado pelos colonos da Companhia União e Indústria que trabalhavam na oficina (Colônia de Baixo), hoje, Rua Bernardo Mascarenhas, para acessarem suas moradias. Foi também por esse caminho que o Imperador Dom Pedro II saiu da Quinta de Mariano Procópio, onde estava hospedado, para visitar a Colônia de Cima, em 1861.

Mas, voltando ao nosso encontro, no Buteco, na rua José Lourenço, foi muito prazeroso. Degustamos diversos acepipes, com ênfase para o bolinho de carne seca e para o fígado acebolado, além de saborearmos torresmo, os caldos de feijão e canjiquinha. Fechamos a tarde com a especialidade da casa, um mexidão. Não faltou cerveja gelada e a cachaça do dia foi a Araci, de São João Nepomuceno.

FOTO: Arquivo pessoal - Confraria Almoço Itinerante de Sexta-feira

FOTO: Arquivo pessoal - Petiscos do Buteco do Imperador

FOTO: Arquivo pessoal - Petiscos do Buteco do Imperador

FOTO: Arquivo pessoal - Petiscos do Buteco do Imperador

FOTO: Arquivo pessoal - Petiscos do Buteco do Imperador

FOTO: Arquivo pessoal - Pratos Buteco do Imperador

FOTO: Arquivo pessoal - Pratos Buteco do Imperador