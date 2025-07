Na sexta, 28 de junho, a confraria visitou a Associação Portuguesa de Juiz de Fora, localizada na avenida Prefeito Melo Reis, número 535, bairro Aeroporto, na cidade alta. Fundada em primeiro de dezembro de 1891, ela é o mais antigo clube ou associação social da cidade, com mais de 130 anos.

Foi lá, nessa histórica associação, na anexa e aconchegante Cantina Verde Gaio, que a confraria viveu uma tarde memorável, saboreando os mais diversos petiscos da casa, com um atendimento impecável da garçonete Betânia e da Chefe Gislaine. Do cardápio, experimentamos o tradicional bolinho de bacalhau, camafeu de camarão com requeijão, croquete e chouriço que, regados com cervejas e a cachaça salina, criou-se um ambiente alegre e receptivo para um delicioso lombo de bacalhau na brasa, acompanhado de arroz, batatas ao murro, salada e grão de bico, essas deliciosas iguarias que mereceram um elogio unânime dos confrades. Vale a pena conhecer essa casa portuguesa, com certeza.

FOTO: Arquivo pessoal - Cantina Verde Gaio

FOTO: Arquivo pessoal - Cantina Verde Gaio

FOTO: Arquivo pessoal - Cantina Verde Gaio

FOTO: Arquivo pessoal - Pratos Cantina Verde Gaio

FOTO: Arquivo pessoal - Pratos Cantina Verde Gaio

FOTO: Arquivo pessoal - Pratos Cantina Verde Gaio

FOTO: Arquivo pessoal - Pratos Cantina Verde Gaio