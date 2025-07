Foi na Galeria Azarias Vilela, ao lado do histórico Cine Teatro Central, local outrora de pontos famosos da boemia juiz-forana, como os restaurantes Faisão Dourado e Curtição, e do bar Tropical, onde o Ministrinho e seu grupo se apresentavam todos os domingos à noite, nesse contexto de memoráveis lembranças aconteceu nosso encontro dessa sexta-feira.

Ficamos felizes, não só pelo bom atendimento do Espaço Café Central, uma bela casa, como também por vivenciar o revigoramento daquela região central da cidade, com vários bares, botecos e restaurantes, no entorno do Teatro.

Com o acompanhamento do chopp da Brahma, cervejas geladas, da boa cachaça Capitão (Bom Jardim de Minas) e do belo atendimento da garçonete Luiza, degustamos várias iguarias da casa, mas nossa ênfase vai para a Isca de Tilápia crocante com molho tártaro e o Filé mignon à parmegiana, pratos saborosos.

FOTO: Arquivo pessoal - Espaço Café Central

FOTO: Arquivo pessoal - Espaço Café Central

FOTO: Arquivo pessoal - Pratos do Espaço Café Central

FOTO: Arquivo pessoal - Belo atendimento da garçonete Luiza