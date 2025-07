Foi no bairro Manoel Honório, região Leste da cidade, na margem esquerda do Rio Paraibuna, o nosso encontro da última sexta. O bairro nasceu da Fazenda da Divisa, propriedade do coronel Manoel Honório de Campos, um influente cafeicultor e vereador de Juiz de Fora entre 1895 e 1897. A sede da fazenda ficava na atual rua Américo Lobo, onde hoje está a Escola Estadual Francisco Bernardino.

O bom Point Bar, que fica localizado na praça Alfredo Lage, a principal do bairro, surpreendeu-nos, não só pela variedade do seu cardápio, mas, também pela qualidade e pelo atendimento, muito especial dos seus garçons. Embora o mexidão na pedra seja o destaque da casa, e o prato do dia Frango com quiabo, degustamos também outras iguarias como: fígado de boi acebolado com fritas, contra-filé com mandioca, boi à milanesa e lombo. Tudo simplesmente muito saboroso.