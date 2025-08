Sextou no bairro Jardim Glória, num dos mais tradicionais pontos de encontro da cidade, o Bar du Leo, localizado na rua Uruguaiana, uma das ruas que formam a praça Armando Toschi, o Ministrinho, sambista responsável por levar as rodas de samba para as praças da cidade, fazendo dessa, o berço de sua arte.

Foi nessa praça, extensão do bar há 38 anos, sob a sombra das árvores e do cantar dos pássaros, que passamos uma tarde maravilhosa, papeando e degustando os deliciosos acepipes da casa, com destaque para os pastéis e o bolinho de bacalhau. Com um atendimento de primeira da equipe comandada pela Rita, saboreamos também os quibes cru e frito, moelinha e maçã de peito. O Bar du Leo e a praça continuam imbatíveis.

FOTO: Arquivo pessoal - Comida Bar du Leo

FOTO: Arquivo pessoal - Bar du Leo

FOTO: Arquivo pessoal - Comidas do Bar du Leo