Foi no Rio de Janeiro, no Velho Adonis, localizado na rua São Luiz Gonzaga, número 2.156, bairro Benfica, zona norte, o inesquecível encontro da sexta-feira, 01 de agosto de 2025.

Fundada em 1952, essa casa portuguesa em sua origem recebeu o título de Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro em 2013, melhor chope do Rio em 2009 e melhor bolinho de bacalhau da cidade em 2010. Especializada em pratos portugueses e com um cardápio de tirar o chapéu, tem no bacalhau em diversas apresentações, o seu carro-chefe, e no polvo com bacon ou ao vinagrete, no bolinho de bacalhau e no torresmo de bacalhau, petiscos admiráveis.

O chope Brahma servido por uma chopeira com serpentina de cobre de 90 metros, refrigerada por gelo, proporciona um chope gelado e cremoso, que encantou a todos os confrades, que, com certeza, esbaldaram-se.



A conjugação de um ambiente acolhedor, atendimento especial, petiscos deliciosos, pratos saborosíssimos e um chope campeão, fizeram da nossa tarde no Adonis, um evento ímpar e já saudoso.

FOTO: Arquivo pessoal - Bar e Restaurante Adonis

FOTO: Arquivo pessoal - Pratos do Bar e Restaurante Adonis

FOTO: Arquivo pessoal - Encontro no Bar e Restaurante Adonis