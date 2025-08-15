Sextou na Av. Presidente Itamar Franco, ex. Independência, no número 932, em frente ao histórico e tradicional Colégio Stella Matutina, no surpreendente e agradável Boteco e Restaurante du Gegé.

Lá, fomos gentilmente recebidos e atendidos pelo Luiz Ângelo(Gegé), conceituado Chef na cidade, que preparou um prato especial para a confraria: Galo com palmito, arroz branco, polenta e couve, simplesmente delicioso. Mas, enquanto papeávamos e bebericávamos, aguardando o prato principal, saboreamos acepipes como couve-flor empanada, torresmo, bolinho de Kafta, tropico de feijoada e linguiça de fabricação própria. Foi mais uma tarde descontraída, divertida e com aprovação unânime dos confrades.

FOTO: Arquivo pessoal - Pratos do BOTECO E RESTAURANTE DU GEGÉ

