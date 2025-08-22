Foi no restaurante do belíssimo Cascatinha Country Clube, fundado em 1972 e localizado na rua Miguel José Mansur, no bairro Cascatinha, o delicioso encontro da Confraria para mais uma tarde descontraída, animada, com muita prosa e muita comida gostosa.

Nosso anfitrião foi o sócio do clube e confrade Zé Roberto, a quem agradecemos a oportunidade de conhecer um pouco desse belo clube de lazer e esporte. Iniciamos os trabalhos degustando fígado acebolado, bolinhos de bacalhau, carne seca e costela, torresmo e língua de boi recheada. Tudo isso regado a muita cerveja, até o prato principal: arroz a dodó, tutu à mineira e baby beef. Mais um encontro nota dez.

FOTO: Arquivo pessoal - Pratos do Cascatinha Country Clube

FOTO: Arquivo pessoal - Pratos do Cascatinha Country Clube

FOTO: Arquivo pessoal - Pratos do Cascatinha Country Clube

FOTO: Arquivo pessoal - Cascatinha Country Clube

FOTO: Arquivo pessoal - Encontro no Pratos do Cascatinha Country Clube

Tags:
Club | Clube | Country | restaurante

Arquivo pessoal - Encontro no Pratos do Cascatinha Country Clube

Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se
imagem-colunista

Rafael Leão

Almoço Itinerante

Rafael Leão é médico e escritor

Os autores dos artigos assumem inteira responsabilidade pelo conteúdo dos textos de sua autoria. A opinião dos autores não necessariamente expressa a linha editorial e a visão do Portal www.acessa.com

COMENTÁRIOS: