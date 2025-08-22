Foi no restaurante do belíssimo Cascatinha Country Clube, fundado em 1972 e localizado na rua Miguel José Mansur, no bairro Cascatinha, o delicioso encontro da Confraria para mais uma tarde descontraída, animada, com muita prosa e muita comida gostosa.
Nosso anfitrião foi o sócio do clube e confrade Zé Roberto, a quem agradecemos a oportunidade de conhecer um pouco desse belo clube de lazer e esporte. Iniciamos os trabalhos degustando fígado acebolado, bolinhos de bacalhau, carne seca e costela, torresmo e língua de boi recheada. Tudo isso regado a muita cerveja, até o prato principal: arroz a dodó, tutu à mineira e baby beef. Mais um encontro nota dez.
