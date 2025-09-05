Foi lá pelas bandas do bairro Bandeirantes, na rua José Libânio Rodrigues, reduto do anfitrião Carlos Guedes, um patrimônio afetivo do carnaval de Juiz de Fora, um exemplo de quem viveu o carnaval com intensidade, generosidade e amor à cidade.

No varandão da casa passamos horas agradabilíssimas ouvindo suas histórias de carnavais memoráveis, regados a uma boa cerveja e a um desfile de acepipes , onde o destaque ficou por conta do pé de porco com vinagrete, simplesmente delicioso. Fechamos a tarde com Chã de dentro no sal grosso ao forno, também de tirar o chapéu. Foi bom demais rever e estar com esse eterno folião.

FOTO: Arquivo pessoal - Pratos Encontro no bairro Bandeirantes

FOTO: Arquivo pessoal - Encontro de número 89 da Confraria Almoço Itinerante de Sexta-feira ocorreu no bairro Bandeirantes

Tags:

Confraria