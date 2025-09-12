O nosso encontro de número 90 foi especial! Dessa vez, marcamos presença na tradicional Deutsches Fest, na Barraca Layer, do simpático João Paulo, no Shopping Jardim Norte.

Foi uma tarde agradabilíssima, com muito chope gelado, boa prosa e o melhor da culinária alemã. Saboreamos pastéis de joelho, coxinhas de costela, bolinhos de joelho, salsichão, carré… e encerramos com um irresistível joelho de porco acompanhado de salada de batatas e chucrute.

Além da confraternização, prestamos uma merecida homenagem a todos os imigrantes alemães que ajudaram a construir a história de Juiz de Fora — lembrando com carinho do pioneiro Henrique Halfeld, que aqui chegou em 1836, e do nosso patrono Sebastian Kunz, que produziu a primeira cerveja de Minas Gerais.

FOTO: Divulgação - Deutsches Fest

