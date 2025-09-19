Sextou em grande estilo na cidade alta, no bairro São Pedro, na Avenida Presidente Costa e Silva, número 2795, num dos mais novos e promissores points gastronômicos da região. Num ambiente aconchegante e com o excelente atendimento da Laisa, vivemos uma tarde descontraída e prazerosa, celebrada com boas conversas.

À mesa, delícias como: isca de peixe, batata rústica, bife ancho, linguiça especial e, para fechar, o prato da casa: costela bovina ao bafo , servida com arroz branco, fritas e vinagrete. Tudo harmonizado com aperitivos e cerveja no ponto certo. Foi mais um belo encontro da nossa Confraria.

FOTO: Arquivo pessoal - Pratos do Bar do Gaúcho Parrillaria

FOTO: Arquivo pessoal - Pratos do Bar do Gaúcho Parrillaria

FOTO: Arquivo pessoal - Pratos do Bar do Gaúcho Parrillaria

FOTO: Arquivo pessoal - Encontro de número 91 da Confraria Almoço Itinerante de Sexta-feira

FOTO: Arquivo pessoal - Encontro de número 91 da Confraria Almoço Itinerante de Sexta-feira

FOTO: Arquivo pessoal - atendimento da Laisa

Tags:

Confraria