Nesta sexta-feira, a Confraria marcou presença em um verdadeiro clássico do bairro Mundo Novo: o Bar do Ivan, point badalado que une gastronomia de primeira, cerveja gelada e a simpatia do anfitrião, um vascaíno apaixonado.

Voltamos com um propósito especial: entregar a placa de vencedor de Melhor Petisco de 2024, a deliciosa Couve-flor à Milanesa. E não faltaram à mesa: pastéis de carne, camarão e bacalhau, o bolinho de carne, chouriço, pernil com batatas e para brindar a bela cachaça DUIM e cervejas. Como prato principal repetimos o Pato com Macarrão, que mais uma vez estava imbatível.

FOTO: Arquivo pessoal - 92° Encontro da Confraria Almoço Itinerante de Sexta-feira

FOTO: Arquivo pessoal - Pratos do Bar do Ivan

FOTO: Arquivo pessoal - Pratos do Bar do Ivan

FOTO: Arquivo pessoal - Pratos do Bar do Ivan

FOTO: Arquivo pessoal - Pratos do Bar do Ivan

FOTO: Arquivo pessoal - 92° Encontro da Confraria Almoço Itinerante de Sexta-feira

FOTO: Arquivo pessoal - Pratos do Bar do Ivan

FOTO: Arquivo pessoal - 92° Encontro da Confraria Almoço Itinerante de Sexta-feira

FOTO: Arquivo pessoal - Pratos do Bar do Ivan

FOTO: Arquivo pessoal - Cachaça

FOTO: Arquivo pessoal - Prato do Bar do Ivan

Confraria