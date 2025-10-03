A sexta foi de sabores e celebrações na rua Santo Antônio, quase esquina com a Paula Lima. Voltamos ao Bar do Marquim por motivos mais que especiais: entregar as placas de melhor prato principal e melhor acolhimento de 2024!
E já avisamos: o Marquim entra forte na disputa de 2025!
Pastéis de carne e queijo, tulipinha de frango assada, moelinha ao molho, costela de boi com polenta frita e mussarela abriram o apetite.
No prato principal, repetimos o campeão: carne cozida, arroz, feijão, couve e polenta. Mais uma vez, de tirar o chapéu!
Confraria é isso: boa mesa, boas histórias e amigos reunidos!