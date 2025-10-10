A Confraria atravessou o rio Paraibuna e percorreu um pedaço da história de Juiz de Fora, caminhando pela atual Avenida Garibaldi — que, no passado, integrava o Caminho Novo, traçado por Garcia Rodrigues Pais, e onde ficava a antiga Fazenda do Juiz de Fora.

O destino foi o simpaticíssimo Bar Janelão, comandado pelos igualmente simpáticos Zico e Gentil.

Foi um encontro marcado por uma receptividade ímpar, boas bebidas, boas lembranças e excelentes papos.

Enquanto conversávamos, saboreamos petiscos irresistíveis: bolinho de carne, moelinha, bolinho de bacalhau e torresmo — até a chegada da estrela da tarde: uma rabada com agrião e batatas, simplesmente fantástica!

Valeu conhecer o Janelão. E, com certeza, voltaremos!



FOTO: Arquivo pessoal - Pratos do Janelão Bar

FOTO: Arquivo pessoal - Encontro de número 94 da Confraria Almoço Itinerante de Sexta-feira

