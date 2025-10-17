Nosso encontro número 95 aconteceu no centro de Juiz de Fora, no “Polo Gastronômico do CINE TEATRO CENTRAL”. Estou me permitindo batizar esse emblemático local, pois já se tornou uma concentração de restaurantes. É a segunda vez que nosso grupo visita um restaurante nesse Polo.

Nós fomos conhecer o BOTECO do Ateliê, o lado Botequim do Ateliê das Massas. Esse simpático Bar/Restaurante nos recebeu muito bem e as atendentes foram impecáveis.

Lá experimentamos o Filé com Fritas, tiras de tilápia a milanesa e o delicioso bolinho de bacalhau.

Degustamos também o famoso Filé à Parmegiana. Vale a pena conhecer o polo Gastronômico e o Boteco do Ateliê.

FOTO: Arquivo pessoal - Pratos do BOTECO do Ateliê

FOTO: Arquivo pessoal - Pratos do BOTECO do Ateliê

FOTO: Arquivo pessoal - BOTECO do Ateliê

FOTO: Arquivo pessoal - Pratos do BOTECO do Ateliê

FOTO: Arquivo pessoal - Pratos do BOTECO do Ateliê

FOTO: Arquivo pessoal - Encontro no BOTECO do Ateliê

Teatro

Arquivo pessoal - BOTECO do Ateliê

Rafael Leão

Almoço Itinerante

Rafael Leão é médico e escritor

