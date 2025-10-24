A Confraria Almoço Itinerante de Sexta-feira realizou, em clima de descontração e amizade, seu 96º encontro no Buteco do Príncipe. Situado na Rua Sebastião Ferreira, nº 2, no bairro Santana, o charmoso bar e restaurante vem se consolidando como um dos principais pontos de encontro da chamada “cidade alta”, região que tem se tornado cada vez mais apreciada pelos confrades.

O evento contou com excelente participação e foi marcado pelo retorno do confrade Edson, um dos fundadores do grupo. Entre petiscos de primeira qualidade, saídos diretamente da churrasqueira, e doses da tradicional cachaça Germana — a escolhida do dia —, os participantes desfrutaram de uma tarde animada, repleta de boas risadas e conversas leves.

Como de costume, o encontro seguiu fielmente o espírito que inspirou a criação da Confraria: um espaço de convivência, amizade e alegria, onde falar de assuntos sérios é terminantemente proibido.

E assim, entre boas risadas, bons goles e zero papo sério, a Confraria segue firme — porque, afinal, sexta-feira é coisa séria demais pra ser levada a sério!

FOTO: Arquivo pessoal - Buteco do Príncipe

FOTO: Arquivo pessoal - Buteco do Príncipe

FOTO: Arquivo pessoal - Buteco do Príncipe

FOTO: Arquivo pessoal - Buteco do Príncipe

FOTO: Arquivo pessoal - Buteco do Príncipe

FOTO: Arquivo pessoal - Buteco do Príncipe

Tags:
Confraria

Arquivo pessoal - Buteco do Príncipe

Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se
imagem-colunista

Rafael Leão

Almoço Itinerante

Rafael Leão é médico e escritor

Os autores dos artigos assumem inteira responsabilidade pelo conteúdo dos textos de sua autoria. A opinião dos autores não necessariamente expressa a linha editorial e a visão do Portal www.acessa.com

COMENTÁRIOS: