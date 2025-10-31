No encontro 97 nós não fomos a nenhum bar nem restaurante. Nós fomos comemorar o aniversário do nosso confrade Rafael Leão. Por esse motivo que eu estou escrevendo a coluna dessa semana. Espero não decepcionar os nossos seguidores.

Para comemorar essa data especial, o nosso anfitrião nos convidou pra passar uma tarde maravilhosa no seu refúgio, um sítio maravilhoso localizado, no Condomínio Vale da Serra.

Lá o confrade Rafael Leão nos serviu um belíssimo churrasco, regado, é claro, por uma seleção de cachaças e cervejas geladas.

Também degustamos uma deliciosa leitoa assada, presente do nosso confrade Zé do Pão. Como não poderia faltar, estrela dos eventos no sítio do confrade, degustamos a famosa maionese de batata. A tarde foi agradabilíssima e mantivemos a tradição de não falar coisas sérias. Tarde de comemoração. Ao confrade Leão, um feliz aniversário e que possamos comemorar muitos outros aniversários juntos. Parabéns.

FOTO: Arquivo pessoal - Aniversário do nosso confrade Rafael Leão

FOTO: Arquivo pessoal - Aniversário do nosso confrade Rafael Leão

FOTO: Arquivo pessoal - Aniversário do nosso confrade Rafael Leão

FOTO: Arquivo pessoal - Aniversário do nosso confrade Rafael Leão

FOTO: Arquivo pessoal - Aniversário do nosso confrade Rafael Leão

FOTO: Arquivo pessoal - Aniversário do nosso confrade Rafael Leão

FOTO: Arquivo pessoal - Aniversário do nosso confrade Rafael Leão

