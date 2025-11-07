Sextou pelos lados do bairro Mariano Procópio, na Avenida Brasil, nº 6041, na surpreendente Brasa Churrascaria — uma bela casa que, em outubro, comemorou seu primeiro aniversário na cidade.
Seguindo a proposta da confraria de, sempre que possível, explorar novos lugares, fomos conhecer o rodízio da Brasa. Entre um papo e outro, um gole e outro, e as brincadeiras animadas entre os confrades, assistíamos ao desfile de picanhas, alcatras, fraldinhas e outras delícias que, acompanhadas de uma boa destilada e cervejas bem geladas, garantiram a alegria da tarde de sexta-feira.
Valeu a pena conhecer mais esse novo point da cidade!
Tags:
Confraria