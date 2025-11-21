O encontro de número 100 da Confraria Almoço Itinerante de Sexta-feira foi celebrado em grande estilo na charmosa Fazenda São Francisco, reduto acolhedor do confrade Gilberto Esteves, lá pelas bandas de Igrejinha.

Em uma tarde festiva, regada a cerveja estupidamente gelada, cachaças selecionadas, acepipes caprichados e uma leitoa assada de fazer suspirar, o grupo brindou não apenas à boa mesa, mas sobretudo à própria história.

Relembramos nossa trajetória desde o 28 de janeiro de 2023, quando tudo começou no Parrilla Bela Vista, na comunidade da Lagoa, distrito de Humaitá de Minas. De lá pra cá, nossa deliciosa via-sacra pelos bares e restaurantes de Juiz de Fora se tornou mais que um roteiro gastronômico: virou um laço afetivo que se fortalece a cada sexta-feira, reunindo sabores, memórias e amizades.

O centésimo encontro não foi apenas uma comemoração — foi um marco. Um daqueles dias que ficam guardados na lembrança como síntese perfeita do espírito da Confraria: boa conversa, boa comida e a alegria genuína de estar juntos.

FOTO: Arquivo pessoal - Encontro de número 100 da Confraria Almoço Itinerante de Sexta-feira

FOTO: Arquivo pessoal - O Rafael, Manoel e o Edson, sâo os fundadores do almoço de sexta

FOTO: Arquivo pessoal - Encontro de número 100 da Confraria Almoço Itinerante de Sexta-feira

FOTO: Arquivo pessoal - Encontro de número 100 da Confraria Almoço Itinerante de Sexta-feira

FOTO: Arquivo pessoal - Encontro de número 100 da Confraria Almoço Itinerante de Sexta-feira

FOTO: Arquivo pessoal - Encontro de número 100 da Confraria Almoço Itinerante de Sexta-feira

FOTO: Arquivo pessoal - Encontro de número 100 da Confraria Almoço Itinerante de Sexta-feira

FOTO: Arquivo pessoal - Encontro de número 100 da Confraria Almoço Itinerante de Sexta-feira

FOTO: Arquivo pessoal - Encontro de número 100 da Confraria Almoço Itinerante de Sexta-feira

