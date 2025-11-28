No encontro de número 101 da Confraria Almoço Itinerante de Sexta-feira, atravessamos o Paraibuna — o rio da nossa aldeia — para descobrir o aconchegante Buteco Manoel Honório, na Rua Américo Luz, 345.

Em ambiente acolhedor, o grupo se entregou a uma tarde de boa prosa, acompanhada de petiscos que falaram por si: bolinho de bacalhau, quibe, tira-vira, torresmo, pernil acebolado e um contra-filé à parmegiana digno de registro.

Foi mais uma sexta-feira descontraída, dessas em que a conversa corre solta, o riso é fácil e não se fala de coisa séria — exatamente como gostamos.

FOTO: Arquivo pessoal - Buteco Manoel Honório

FOTO: Arquivo pessoal - Buteco Manoel Honório

FOTO: Arquivo pessoal - Buteco Manoel Honório

FOTO: Arquivo pessoal - Buteco Manoel Honório

FOTO: Arquivo pessoal - Buteco Manoel Honório

Tags:
Buteco | Confraria

Arquivo pessoal - Buteco Manoel Honório

Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se
imagem-colunista

Rafael Leão

Almoço Itinerante

Rafael Leão é médico e escritor

Os autores dos artigos assumem inteira responsabilidade pelo conteúdo dos textos de sua autoria. A opinião dos autores não necessariamente expressa a linha editorial e a visão do Portal www.acessa.com

COMENTÁRIOS: