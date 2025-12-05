Na sexta-feira, 28 de novembro, a Confraria Almoço Itinerante retornou à Costelaria Curral para revisitar sabores já queridos. A costela, que tantas boas lembranças nos trouxe, manteve o padrão exemplar: macia, saborosa, impecável.

As porções de lombo e de contra-filé com palmito vieram no mesmo compasso, acompanhadas por cervejas bem geladas e pela sempre admirável cachaça Vale Verde Carvalho combinação perfeita para celebrar uma tarde descontraída.

Entre brindes, conversa agradável e a alegria tranquila de estar entre amigos, coroamos com charme e sabor o nosso encontro de número 102.

FOTO: Arquivo pessoal - Encontro 102 da Confraria Almoço Itinerante aconteceu na Costelaria Curral

