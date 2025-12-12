Na sexta-feira, a turma da Confraria pegou a estrada rumo ao campo. O endereço era o restaurante Fogão da Serra, no Km 101 da MG-353, pertinho da Fazenda São Mateus.

O lugar é simples, bonito e cheio de charme. Logo na chegada, aquele clima de roça, silêncio gostoso e ar fresco de serra. A mesa ficou animada desde o início: leitoa à pururuca e carne de sol com mandioca cozida foram os primeiros petiscos e acertaram em cheio.

Enquanto esperávamos os pratos principais – frango com quiabo e frango ao molho pardo –, a conversa corria solta. Acompanhamos tudo com cachaça Pitéu da Jacutinga e cerveja bem gelada, sempre com o atendimento simpático do Luizão e do Murilo, o dono.

Quando os frangos chegaram, estavam deliciosos. Bem feitos, saborosos, do jeitinho que a gente gosta.

Foi uma tarde tranquila, agradável, daquelas que fazem bem: boa comida, bom papo e um lugar bonito para voltar. Valeu muito a pena.

FOTO: Arquivo pessoal - Restaurante Fogão da Serra

FOTO: Arquivo pessoal - Restaurante Fogão da Serra

FOTO: Arquivo pessoal - Restaurante Fogão da Serra

FOTO: Arquivo pessoal - Restaurante Fogão da Serra

FOTO: Arquivo pessoal - Restaurante Fogão da Serra

FOTO: Arquivo pessoal - Restaurante Fogão da Serra

FOTO: Arquivo pessoal - Restaurante Fogão da Serra

Tags:

Confraria | restaurante