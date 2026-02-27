O encontro de número 109 da confraria foi realizado no tradicional Bar Dias, no bairro Santa Terezinha — um verdadeiro campeão do Comida di Buteco, onde coleciona títulos e mantém, com méritos, a fama de imbatível.
Foi uma tarde animadíssima, marcada por muito bate-papo, risadas e, claro, pela degustação das já consagradas iguarias da casa. Entre petiscos caprichados, não faltaram um bom aperitivo e a cerveja sempre bem gelada, completando o clima descontraído que já virou marca registrada dos nossos encontros.
Valeu demais!
Tags:
Confraria