O encontro de número 109 da confraria foi realizado no tradicional Bar Dias, no bairro Santa Terezinha — um verdadeiro campeão do Comida di Buteco, onde coleciona títulos e mantém, com méritos, a fama de imbatível.

Foi uma tarde animadíssima, marcada por muito bate-papo, risadas e, claro, pela degustação das já consagradas iguarias da casa. Entre petiscos caprichados, não faltaram um bom aperitivo e a cerveja sempre bem gelada, completando o clima descontraído que já virou marca registrada dos nossos encontros.

Valeu demais!

FOTO: Arquivo - Encontro

FOTO: Arquivo - Bar Dias

FOTO: Arquivo - Comidas do Bar Dias

