O encontro de número 111 da Confraria Almoço Itinerante de Sexta-feira foi realizado no Bar e Restaurante Boteco do Mar, localizado na Estação Salvaterra. O local surpreendeu pela qualidade e variedade das iguarias do mar, que fizeram jus ao nome da casa.

Entre petiscos e pratos que foram chegando à mesa, degustamos camarão empanado, ceviche, lula à milanesa, vinagrete de polvo, lagosta com pirão e pastéis de camarão, arraia e bacalhau. Para encerrar, uma saborosa Moqueca Capixaba coroou o almoço.

Como de costume, foi uma tarde marcada por boa conversa, alegria e espírito de confraternização — ingredientes indispensáveis para mais um encontro memorável da confraria. O Boteco do Mar mostrou que merece a visita.

FOTO: Arquivo pessoal - Partos do Bar e Restaurante Boteco do Mar

