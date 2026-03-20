O encontro de número 112 da Confraria Almoço Itinerante de Sexta-feira nos levou ao Bar do Tião, um autêntico Boteco raiz, onde a simplicidade se transforma em excelência à mesa.Ali, desfilou o que há de mais representativo da clássica comida de boteco: torresmo crocante, peito de boi com mandioca, fígado com jiló, um trupico saboroso de feijoada e a sempre irresistível rabada.



Entre goles, risadas e boas conversas , fomos brindados com o acolhimento caloroso e o atendimento especial do próprio Tião, que, junto aos deliciosos acepipes, tornou a tarde ainda mais agradável.

FOTO: Arquivo pessoal - Encontro no Bar do Tião

FOTO: Arquivo pessoal - Pratos Bar do Tião

FOTO: Arquivo pessoal - Pratos Bar do Tião

FOTO: Arquivo pessoal - Pratos Bar do Tião

FOTO: Arquivo pessoal - Pratos Bar do Tião

FOTO: Arquivo pessoal - Pratos Bar do Tião

FOTO: Arquivo pessoal - Pratos Bar do Tião

FOTO: Arquivo pessoal - Pratos Bar do Tião

FOTO: Arquivo pessoal - Pratos Bar do Tião

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Confraria