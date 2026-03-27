FOTO: Arquivo pessoal - Encontro 113° da Confraria Almoço Itinerante

O encontro de número 113 da Confraria Almoço Itinerante de Sexta-feira teve como cenário o acolhedor Sítio da Cachoeira, reduto do nosso confrade José Roberto — o querido Zé do Pão. Desta vez, a reunião ganhou um brilho ainda mais especial: fomos celebrar, ao lado de seus amigos, os seus bem vividos 71 anos.

Fiel ao seu estilo generoso, Zé nos recebeu com a hospitalidade de sempre, transformando o encontro em uma verdadeira festa. À mesa, um desfile de iguarias que traduzem o melhor da culinária afetiva: leitoa suculenta, carneiro bem temperado, tambaqui no ponto, galo com macarrão e outras delícias que se sucediam sem cerimônia — todas acompanhadas por um chope Brahma estupidamente gelado.

Entre brindes, risadas e boas histórias, o ambiente se encheu de alegria e companheirismo, daqueles que só a boa mesa e a amizade sincera são capazes de proporcionar. Foi, sem dúvida, um daqueles dias que ficam na memória e reforçam o verdadeiro espírito da confraria: celebrar a vida, a amizade e os prazeres simples, porém inesquecíveis.

FOTO: Arquivo pessoal - Encontro 113° da Confraria Almoço Itinerante

FOTO: Arquivo pessoal - Encontro 113° da Confraria Almoço Itinerante

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