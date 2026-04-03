O encontro de número 114 da Confraria Almoço Itinerante de Sexta-feira ocorreu no Bar Don Grill, localizado na rua José Lourenço Kelmer, bairro São Pedro, onde fomos recebidos e atendidos de maneira muito especial, pelo casal venezuelano José e sua esposa Sioly. Pela mesa, animada com bons papos e brincadeiras, desfilou autênticas comidas de buteco, como: língua de boi, carne de peito com batatas, Jiló empanado, frango com catupiry e bacon e o surpreendente porco ao cubo. Valeu muito a visita a este belo point da cidade alta.
