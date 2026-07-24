O encontro 129 foi na casa do nosso Decano Confrade Wilsinho. Fomos recebidos na sua residência, no Bom Pastor. Foi uma tarde especial e o nosso anfitrião não mediu esforços. Chamou uma tropa de choque para preparar o nosso almoço.

Convocou os confrades Zé Roberto (zé da Carne), para assessoramento na aquisição das proteínas, O Chefe e Confrade Edson, da nossa Querida Cantina do Bexiga e o Confrade Gilberto, reconhecido expert na cozinha Mineira, entre outras...

Essa turma começou os preparativos na quarta-feira, claro, regado a cachaça e outros aperitivos. Time de peso para nos oferecer como prato principal uma Galinhada Caipira, que ficou sensacional.

Além disso, foi servido também uma língua de boi e um fígado regado ao molho especial. Nesse almoço tivemos dois convidados, o Dr. Glauco e Carlos Alberto, tudo isso regado a uma seleção de cachaças (não pode faltar e as nossas tradicionais Cervejas supergeladas.

Para encerrar, tivemos a visita da dona da Casa, Cristina, que levou para o grupo docinhos diversos, pois depois de tanta cachaça, o organismo pede uma recarga de açúcar. Parabéns ao nosso anfitrião pela recepção e que venham novos encontros como esse.

FOTO: Arquivo Pessoal - Reprodução FOTO: Arquivo Pessoal - Reprodução FOTO: Arquivo Pessoal - Reprodução FOTO: Arquivo Pessoal - Reprodução FOTO: Arquivo Pessoal - Reprodução

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