O encontro de número 133 da nossa confraria aconteceu lá pelas bandas do bairro Francisco Bernardino, Zona Norte da cidade, no tradicional Bar do Bigode e Xororó, recém inaugurado no Complexo Moinho. O Rei do Torresmo juiz-forano, na pessoa do Xororó nos recebeu em alto estilo e transformou nossa visita em um evento marcante e muito agradável. E, como não poderia deixar de ser, o torresmo foi o grande protagonista - o verdadeiro carro - chefe de uma tarde regada a boa conversa, confraternização e, naturalmente, muita satisfação à mesa.

FOTO: Arquivo pessoal - Bar do Bigode e Xororó, no Complexo Moinho

FOTO: Arquivo pessoal - Bar do Bigode e Xororó, no Complexo Moinho

FOTO: Arquivo pessoal - Bar do Bigode e Xororó, no Complexo Moinho

FOTO: Arquivo pessoal - Bar do Bigode e Xororó, no Complexo Moinho

FOTO: Arquivo pessoal - Bar do Bigode e Xororó, no Complexo Moinho

FOTO: Arquivo pessoal - Bar do Bigode e Xororó, no Complexo Moinho

 

 

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Confraria

Arquivo pessoal - Bar do Bigode e Xororó, no Complexo Moinho

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Rafael Leão

Almoço Itinerante

Rafael Leão é médico e escritor

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