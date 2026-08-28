O encontro de número 134 da nossa Confraria aconteceu no tradicional Bar do Gaúcho, na Avenida Senhor dos Passos, no bairro São Pedro.

Mais uma vez, reunimo-nos à mesa para bons papos, muita descontração e uma agradável confraternização, acompanhados de variados e saborosos petiscos.

Como protagonista da tarde, a deliciosa costela ao bafo, uma verdadeira tradição da casa desde a sua inauguração, fez a alegria dos confrades e deu um sabor ainda mais especial a mais um encontro memorável da nossa Confraria.

FOTO: Arquivo pessoal - Confraria Almoço Itinerante realiza 134º encontro no tradicional Bar do Gaúcho

FOTO: Arquivo pessoal - Confraria Almoço Itinerante realiza 134º encontro no tradicional Bar do Gaúcho

FOTO: Arquivo pessoal - Confraria Almoço Itinerante realiza 134º encontro no tradicional Bar do Gaúcho

FOTO: Arquivo pessoal - Confraria Almoço Itinerante realiza 134º encontro no tradicional Bar do Gaúcho

FOTO: Arquivo pessoal - Confraria Almoço Itinerante realiza 134º encontro no tradicional Bar do Gaúcho

FOTO: Arquivo pessoal - Confraria Almoço Itinerante realiza 134º encontro no tradicional Bar do Gaúcho

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Confraria