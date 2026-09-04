Para o encontro de número 135, a confraria foi até a Cidade Alta, no bairro São Pedro, para visitar o Bar do Bené, uma belíssima casa situada a cerca de 900 metros de altitude, onde nos aguardava deliciosos petiscos, que se encarregaram de pavimentar mais uma noite de altos papos e muita descontração. Lambari frito, feijão amigo, cupim ao vinho, maçã de peito com batatas e rabada com agrião, desfilaram pela mesa, entre um papo e outro e, naturalmente, entre uma cerveja e outra. Valeu muito a pena nossa visita ao Bar do Bené.

FOTO: Arquivo pessoal - Almoço no Bar do Bené

FOTO: Arquivo pessoal - Almoço no Bar do Bené

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