O encontro de número 136 da nossa confraria nos levou novamente a um dos redutos mais tradicionais da boemia e da gastronomia juiz-forana: a Praça Armando Toschi Ministrinho, no Jardim Glória. Desta vez, fomos conhecer o Birosca Bar e Restaurante, onde passamos uma tarde agradável, regada a cerveja bem gelada e muita descontração. À mesa, uma variedade de petiscos deliciosos, com destaque para a pipoquinha de quiabo, o figuinho com jiló, as iscas de tilápia e a moelinha ao molho. Foi mais uma tarde daquelas que justificam plenamente a existência da nossa confraria. Valeu muito conhecer o Birosca.

FOTO: Arquivo pessoal - Pratos do Birosca Bar e Restaurante

FOTO: Arquivo pessoal - Pratos do Birosca Bar e Restaurante

FOTO: Arquivo pessoal - Pratos do Birosca Bar e Restaurante

FOTO: Arquivo pessoal - Encontro no Birosca Bar e Restaurante

FOTO: Arquivo pessoal - Pratos do Birosca Bar e Restaurante

FOTO: Arquivo pessoal - Pratos do Birosca Bar e Restaurante

FOTO: Arquivo pessoal - Pratos do Birosca Bar e Restaurante

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Confraria | restaurante