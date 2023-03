Amanda Manera / Mulher - Moda

Blogueira h? dois anos, tenho 18 anos e escrevo sobre moda e beleza. Sempre fui encantada com o meio fashion e muito vaidosa, ent?o uni o ?til ao agrad?vel para ajudar as mulheres que curtem estar "antenadas" nas tend?ncias e novidades de beauty. Sou estudante do Ensino M?dio e quero seguir a carreira de Jornalista, claro, direcionado para a moda!

Sou pisciana, ent?o j? imaginaram o qu?o sens?vel eu sou? Mas essa sensibilidade me ajuda ? aprofundar ainda mais no que eu gosto de fazer e querendo ou n?o, interfere no meu estilo, que aliais, ? imposs?vel descrever! Gosto de misturar todos os estilos num s? look.

Al?m de escrever sobre esses assuntos que tanto gosto, tenho um canal no Youtube, no qual gravo v?deos! Bem, espero que gostem das postagens que farei aqui na ACESSA.com!

Youtube: http://www.youtube.com/user/BlogAmandaManera

Blog: http://www.amandamanera.com

Instagram: @amandamanera