Achou que havíamos sumido? Pois é, demoramos um pouco para voltar, mas temos créditos, afinal de contas, o ano só começa depois do Carnaval, não é mesmo? Agora que as festas ficaram para trás, é hora de se preparar para um 2025 recheado de emoções para os amantes do cinema, com lançamentos que vão desde super-heróis icônicos até reimaginações de contos clássicos. Confira alguns dos filmes mais aguardados que vão dominar as telonas nos próximos meses!



Capitão América: Admirável Mundo Novo (14 de fevereiro)

FOTO: Divulgação - Capitão América: Admirável Mundo Novo

Sam Wilson está de volta para enfrentar desafios globais e provar seu valor como o novo Capitão América. Após os eventos de "Falcão e o Soldado Invernal", Wilson precisa lidar com as expectativas de carregar o escudo e enfrentar ameaças que desafiam a estabilidade mundial. O filme promete muita ação, dilemas morais e a introdução de novos vilões que colocarão à prova a coragem do herói.



Capitão América: Admirável Mundo Novo | Trailer Oficial 2 Legendado

Branca de Neve (20 de março)

FOTO: Divulgação - Branca de Neve

A Disney traz uma nova versão live-action do clássico conto de fadas, estrelado por Rachel Zegler e Gal Gadot. Esta releitura promete modernizar a história, explorando uma Branca de Neve mais independente e determinada, ao mesmo tempo em que mantém a essência mágica que conquistou gerações. Com visuais deslumbrantes e uma trilha sonora repaginada, este filme promete emocionar tanto o público jovem quanto os nostálgicos.



Branca de Neve | Trailer Oficial Dublado

Thunderbolts (2 de maio)

FOTO: Divulgação - Thunderbolts

Os anti-heróis do Universo Marvel se unem em uma missão explosiva, trazendo rostos conhecidos como Yelena Belova e o Soldado Invernal para o centro das atenções. O grupo de personagens complexos enfrentará dilemas morais enquanto executam missões secretas para o governo, com ação intensa e reviravoltas que prometem surpreender os fãs da franquia.



Thunderbolts* | Trailer Oficial 2 Dublado

Missão: Impossível – O Acerto Final (23 de maio)

FOTO: Divulgação - Missão: Impossível – O Acerto Final

Tom Cruise retorna como Ethan Hunt em mais uma aventura repleta de adrenalina e cenas de tirar o fôlego. Com sequências de ação ousadas e uma trama que envolve espionagem internacional, traições e conspirações globais, o filme promete elevar ainda mais a franquia. Cruise, conhecido por realizar suas próprias acrobacias, deve protagonizar algumas das cenas mais impressionantes da saga até agora.



Missão: Impossível - O Acerto Final | Trailer Oficial | DUB | Paramount Pictures Brasil

Jurassic World Rebirth (2 de julho)

FOTO: Divulgação - Jurassic World Rebirth

Dinossauros e humanos tentam coexistir em um mundo repleto de perigos e descobertas surpreendentes nesta aguardada sequência da franquia. O filme trará novos dinossauros, avanços científicos inesperados e dilemas éticos sobre o impacto das criaturas na sociedade moderna. Com cenas de tirar o fôlego e uma narrativa envolvente, a expectativa é alta para mais um capítulo da saga jurássica.



JURASSIC WORLD: RECOMEÇO | Trailer Dublado

Superman: Legacy (11 de julho)

FOTO: Divulgação - Superman: Legacy

Clark Kent encara o desafio de equilibrar sua vida dupla como repórter e herói, em uma nova jornada que promete emocionar os fãs do Homem de Aço. O filme explorará as origens do herói de uma maneira inédita, focando nos desafios pessoais e morais que ele enfrenta ao tentar ser um símbolo de esperança para a humanidade. Com um elenco estelar e efeitos visuais impressionantes, esta nova abordagem promete renovar o legado do Superman.

Superman l Trailer Teaser Oficial Dublado

Quarteto Fantástico: Primeiros Passos (25 de julho)

FOTO: Divulgação - Quarteto Fantástico: Primeiros Passos

Os amados super-heróis da Marvel ganham uma nova chance nas telonas com um reboot cheio de aventura e exploração de realidades alternativas. A história irá explorar a origem da equipe de forma aprofundada, apresentando suas dinâmicas familiares e seus maiores inimigos, como o icônico Doutor Destino. Os fãs podem esperar um espetáculo visual com muita ação e humor característicos do universo Marvel.



Quarteto Fantástico: Primeiros Passos | Teaser Trailer Dublado

TRON: Ares (10 de outubro)

FOTO: Divulgação - TRON: Ares

A icônica franquia de ficção científica retorna com uma história que mistura o mundo digital e a realidade como nunca antes visto. O filme promete expandir ainda mais o universo de TRON, explorando novas tecnologias, desafios existenciais e batalhas épicas dentro do mundo digital. Com visuais futuristas e uma trilha sonora envolvente, este filme tem tudo para conquistar tanto os fãs antigos quanto uma nova geração.



Tron: Ares | Teaser Trailer | Joachim Rønning | October 10 – 2025 |

Avatar: Fogo e Cinzas (19 de dezembro)

FOTO: Divulgação - Avatar: Fogo e Cinzas

James Cameron leva os espectadores de volta a Pandora, explorando novas tribos e paisagens impressionantes, com efeitos visuais de outro mundo. Desta vez, a narrativa foca nos conflitos entre as tribos nativas e os exploradores humanos, levantando questões sobre preservação ambiental e o equilíbrio do ecossistema do planeta. As expectativas estão altíssimas para mais um espetáculo visual e narrativo.



Avatar 3: Fire and Ash (2025) - First Trailer | James Cameron

Além desses grandes lançamentos, 2025 também trará diversas surpresas, continuações aguardadas e novas apostas do cinema mundial. Fique ligado para não perder nenhuma novidade e garantir seu ingresso para as maiores aventuras do ano!



Prepare-se para um ano cheio de emoção, magia e muita ação nas telonas! Qual desses filmes você está mais ansioso para assistir? Este ano promete um espetáculo nas telinhas e telonas para todos nozes! Pam pam pam, panranrapampam! Para o alto e avante!